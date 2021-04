Drugie z rzędu zwycięstwo Dominiki Gradeckiej w amerykańskiej lidze akademickiej NAIA!

Turniej rozgrywano w bardzo trudnych warunkach pogodowych, przy prędkości wiatru dochodzącej do 50 mil na godzinę, co wpływało na wyniki zawodniczek.

„Wiatr zmieniał tor lotu każdej wyżej zagranej piłki, dlatego skupiłam się na niskich strzałach. Posyłanie piłki jak najbliżej ziemi było w tych warunkach najlepszą strategią gry” powiedziała Dominika Gradecka.

Dzięki skutecznej grze, Dominika może skupić się na przygotowywaniach do trzech ostatnich turniejów ligowych, które zostaną rozegrane w kwietniu. Dobre starty Polki i jej drużyny to przepustka do finału ligi, który odbędzie się 25 maja na polu Eagle Crest w Ypsilanti w stanie Michigan.

„W tej chwili moim celem jest awans do Nationals, czyli finału ogólnokrajowego. Ważna będzie równa gra w nadchodzących turniejach, jeśli utrzymamy nasz poziom z ostatnich występów, myślę, że jest on bardzo realny. W tym roku kończę studia, więc udział w majowym finale byłby odpowiednim podsumowaniem moich startów w lidze akademickiej” dodała Gradecka.

Warto podkreślić, że Areną ostatnich zawodów było słynne pole TPC Deere Run, położone w miejscowości Silvis w stanie Illinois. To właśnie tutaj każdego roku rozgrywany jest turniej John Deere Classic w ramach najsłynniejszego i największego profesjonalnego cyklu PGA Tour.

„Sport akademicki w Stanach Zjednoczonych pozwala brać udział w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Profesjonalizm treningów, cyklu szkolenia i przygotowań do kolejnych zawodów sprawia, że każdy młody golfista może nabrać tu odpowiedniego doświadczenia i przyzwyczaić się do turniejowego rytmu gry. Jako sportowcy czujemy też, że władze uczelni i kibice są z nami i również przeżywają nasze zmagania. Oczywiście rywalizacja na najsłynniejszych polach golfowych także pozytywnie wpływa na motywację zawodników” podkreśliła Dominika Gradecka.

Dominika Gradecka

Pochodząca z Obornik Śląskich wielokrotna reprezentantka Polski w golfie. Mistrzyni Polski match play z 2020 roku i Mistrzyni Polski Juniorów z 2014 r., wielokrotna uczestniczka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w Golfie. W 2019 roku wspólnie z drużyną wywalczyła dla Polski prestiżową nagrodę European Team Shield. Obecnie studiuje w USA, reprezentując w akademickiej lidze NAIA barwy Uniwersytetu Bellevue.

Rodzimym klubem Dominiki jest Gradi Golf Club w Brzeźnie (powiat Trzebnica).

Dominika jest jedną z pierwszych w Polsce zawodniczek, dla których golf to już rodzinna tradycja. Pasję do tego sportu zaszczepili w niej rodzice, którzy od wielu lat z sukcesami realizują się sportowo na poziomie amatorskim. Brat Dominiki, Mateusz, ma za sobą znakomitą karierę w golfie amatorskim i kilku lat z powodzeniem rywalizuje profesjonalnie. Jest jednym z najlepszych polskich zawodników, regularnie notuje dobre wyniki w profesjonalnych ligach Pro Golf Tour czy Challenge Tour.

