Zwycięstwo Mateusza Gradeckiego w pierwszym turnieju międzynarodowej ligi Pro Golf Tour w tym sezonie.

Podczas rundy finałowej Mateusz Gradecki na trzech ostatnich dołkach trzykrotnie z rzędu zaliczał tzw. birdie – zdobywając każdy z nich liczbą uderzeń mniejszą od par o jedno. Przy finałowym dołku osiągnął to dodatkowo bezbłędnie trafiając z odległości około 10 metrów. Gradecki zakończył turniej z wynikiem -12, o dwa uderzenia wyprzedzając drugiego w klasyfikacji Mike Tooropa z Holandii. W poszczególnych rundach Gradecki zanotował odpowiednio: 66, 70 i 68 uderzeń.

„Końcowe trzy dołki to pokaz mojej najlepszej gry. Jestem zadowolony z wyniku i stylu w jakim go osiągnąłem. Porównując ten start z inauguracjami poprzednich sezonów, czułem się tutaj bardzo pewnie. Przed zawodami byłem pewny, że jestem dobrze przygotowany i wychodziłem na pole głodny rywalizacji. Zupełnie nie miałem myśli, że po długiej, sześciomiesięcznej przerwie między sezonami <<jakoś to będzie>> z moją grą. Przed turniejem i w jego trakcie byłem pewny i spokojny – a to szczególnie ważne na polu, podczas turnieju. W tyle głowy cały czas miałem świadomość, że do tegorocznego sezonu przygotowywałem się szczególnie długo i mogę być pewny efektów treningowych” powiedział Mateusz Gradecki.

Polski golfista do sezonu przygotowywał się zarówno w kraju – w tym w swoim macierzystym klubie Gradi Golf Club w dolnośląskim Brzeźnie, jak i za granicą m.in. w USA.

„To było 6 miesięcy wytężonej pracy. Ta niezwykle długa przerwa pomiędzy turniejami, chyba najdłuższa w mojej dotychczasowej karierze, oznaczała dla mnie codzienną pracę i możliwość doskonalenia swojej gry” dodał Mateusz Gradecki.

Turniej Red Sea Egyptian Classic to pierwsze w tym roku zawody profesjonalnego cyklu Pro Golf Tour. Ze względu na pandemię Covid 19, start ligi został opóźniony. Łącznie w tegorocznym kalendarzu przewidziano 14 turniejów, kolejny z nich - Red Sea Ain Sokhna Classic 2021 – rozpocznie się 18 kwietnia również w egipskim Ain Sokhna.

„Teraz przede mną kolejne turnieje. Już za 3 dni w Egipcie biorę udział w następnych zawodach serii Pro Golf Tour, potem jadę do Austrii na jeszcze jeden turniej tego cyklu. Chcę utrzymać dobrą grę i wyniki także na dalszą część sezonu, w której mam w planach udział także w 7-10 turniejach Challenge Tour” podsumował polski zawodnik.

Mateusz Gradecki to czołowy polski zawodowy golfista.

W amatorskim golfie reprezentował Polskę w wielu turniejach mistrzostw Świata i Europy. Kilkunastokrotny Mistrz Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Zwycięzca Mistrzostw Czech, Turcji; zajął 9 miejsce na The Amateur (British Open Amatorów); 5 miejsce w Junior Orange Bowl w Miami; 9 miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata. Absolwent Uniwersytetu East Tennessee State w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez 4 lata rywalizował z najlepszymi amatorami świata.

Na zawodowstwo przeszedł w 2018 r. i od tego czasu występuje w profesjonalnych europejskich ligach, takich jak Pro Golf Tour, gdzie triumfował trzykrotnie oraz europejskiej lidze Challenge Tour.

Łącznie triumfował w kilkunastu turniejach liczących się Światowego Rankingu.

Rodzimym klubem Mateusza jest Gradi Golf Club w Brzeźnie (powiat trzebnicki).

Mateusz jest też jednym z pierwszych w Polsce zawodników, dla których golf to już rodzinna tradycja. Miłość do tego sportu zaszczepili w nim rodzice, którzy od wielu lat z sukcesami realizują się sportowo na poziomie amatorskim. Sukcesy w kobiecej reprezentacji Polski odnosi natomiast siostra Mateusza, Dominika, która obecnie studiuje w USA i z sukcesami rywalizuje w amerykańskiej akademickiej lidze NAIA.